Σαρωτικός ο Αθηναϊκός διέλυσε με +23 την Γκόρζοφ

Ο Αθηναϊκός ήταν ανώτερος καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να κερδίζει εύκολα την Γκόρζοφ με 79-56. Σπουδαία εμφάνιση της Πρινς με 31 πόντους.

Ο Αθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γκόρζοφ για την 3η αγωνιστική του ομίλου στο Εurocup Γυναικών, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να επικρατεί με 79-56.

Έτσι ο Αθηναϊκός με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 2-1 και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, με την ομάδα από την Πολωνία να πέφτει στο 1-2.

Για την ομάδα του Βύρωνα σε τρομερό βράδυ βρέθηκε η Αλέξις Πρινς. Η Αμερικανίδα γκαρντ μέτρησε 31 πόντους με 13 ριμπάουντ, με την Μόργκαν Μπερτς να προσθέτει 12 πόντους. Ακόμα... πασάρει η Πηνελόπη Παυλοπούλου (10ασ.).

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε η Χαρτ με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τις Ρέιντ και Οβόσου να προσθέουν από 13 πόντους η καθεμία.

