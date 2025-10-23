Εκτός ΝΒΑ οι Ροζίερ και Μπίλαπς - Αναλαμβάνει τους Μπλέιζερς ο Σπλίτερ

Το ΝΒΑ έθεσε εκτός λίγκας του Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς μετά την εμπλοκή τους σε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού. Αναλαμβάνει τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ο Τιάγκο Σπλίτερ.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ΝΒΑ! Αρχικά, ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθη από το FBI για για παράνομο στοιχηματισμό. Στην συνέχεια... έσκασε και νέα «βόμβα», καθώς την ίδια μοίρα είχε και ο Τσόνσι Μπίλαπς.

Το ΝΒΑ με ανακοίνωσή του έθεσε εκτός λίγκας και τους δύο και τόνισε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Αρχές για τις έρευνες.

Μάλιστα, μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Τιάγκο Σπλίτερ θα αναλάβει τον ρόλο του head coach στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN». Στο παρελθόν ήταν βοηθός προπονητή στους Μπρούκλιν Νετς (2019-23) και στους Χιούστον Ρόκετς (2023-24), ενώ πέρσι ήταν αυτός που οδήγησε την Παρί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στα play-offs της Euroleague. Θυμίζουμε πως το 2014 κέρδισε και τον τίτλο του ΝΒΑ ως παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς.