Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Διαθέσιμα προς τον κόσμο της έκανε τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1/11, 18:15) η ΚΑΕ Άρης για την 5η αγωνιστική της GBL.

Η ΚΑΕ Άρης έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα από τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Nick Galis Hall» το Σάββατο 01/11 (18:15), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας συγκαταλέγεται στην κατηγορία Top και οι τιμές έχουν ως εξής:

Loyal 20€ Social 35€ Premium 45€ Gold 85€ Platinum 250€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, η τιμή του παιδικού εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ για τις θέσεις Social και 15 για τις θέσεις Premium και θα ισχύει για τα παιχνίδια όλων των κατηγοριών (Low-Medium-Top).

Συναισθανόμενοι ότι αυτό δημιουργεί μια αδικία για όσους έχουν πληρώσει παιδικό εισιτήριο διαρκείας, η ΚΑΕ θα είναι σε επικοινωνία μαζί τους για τον αντιλογισμό μέρους της χρέωσης ως εξής:

*Παιδιά με διαρκείας Premium μπορούν να λάβουν πίσω αξία 93 ευρώ.

*Παιδιά με διαρκείας Social μπορούν να λάβουν πίσω 113 ευρώ.

Αυτό μπορούν να το κάνουν είτε σε μετρητά, είτε σε προϊόντα από τη μπουτίκ με 15% έκπτωση.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ διατίθενται:

*Από την πλατφόρμα της More στη διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-aris-betsson-eisitiria-agonon-stoiximan-gbl-2025-26

*Από την μπουτίκ της ΚΑΕ, Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 18.00.

*Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, ανήμερα του αγώνα από την μπουτίκ της ΚΑΕ από τις 11:00 και από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 16.15.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά Κάρτας Φιλάθλου του Α.Σ. ΑΡΗΣ, πλην των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας οι οποίοι την έχουν ήδη στην κατοχή τους,

Η αγορά της Κάρτας Φιλάθλου πραγματοποιείται:

▫ μέσω του more.com κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/

▫ μέσω της boutique της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson (μόνο με μετρητά)

▫ μέσω των γραφείων μελών του Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παπαναστασίου 1), Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 19.00.