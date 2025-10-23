Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ Άρης έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ και αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα από τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Nick Galis Hall» το Σάββατο 01/11 (18:15), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας συγκαταλέγεται στην κατηγορία Top και οι τιμές έχουν ως εξής:
|
Loyal
|
20€
|
Social
|
35€
|
Premium
|
45€
|
Gold
|
85€
|
Platinum
|
250€
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, η τιμή του παιδικού εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ για τις θέσεις Social και 15 για τις θέσεις Premium και θα ισχύει για τα παιχνίδια όλων των κατηγοριών (Low-Medium-Top).
Συναισθανόμενοι ότι αυτό δημιουργεί μια αδικία για όσους έχουν πληρώσει παιδικό εισιτήριο διαρκείας, η ΚΑΕ θα είναι σε επικοινωνία μαζί τους για τον αντιλογισμό μέρους της χρέωσης ως εξής:
*Παιδιά με διαρκείας Premium μπορούν να λάβουν πίσω αξία 93 ευρώ.
*Παιδιά με διαρκείας Social μπορούν να λάβουν πίσω 113 ευρώ.
Αυτό μπορούν να το κάνουν είτε σε μετρητά, είτε σε προϊόντα από τη μπουτίκ με 15% έκπτωση.
ΔΙΑΘΕΣΗ
Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ διατίθενται:
*Από την πλατφόρμα της More στη διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-aris-betsson-eisitiria-agonon-stoiximan-gbl-2025-26
*Από την μπουτίκ της ΚΑΕ, Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 18.00.
*Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, ανήμερα του αγώνα από την μπουτίκ της ΚΑΕ από τις 11:00 και από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 16.15.
ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η αγορά Κάρτας Φιλάθλου του Α.Σ. ΑΡΗΣ, πλην των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας οι οποίοι την έχουν ήδη στην κατοχή τους,
Η αγορά της Κάρτας Φιλάθλου πραγματοποιείται:
▫ μέσω του more.com κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/
▫ μέσω της boutique της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson (μόνο με μετρητά)
▫ μέσω των γραφείων μελών του Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παπαναστασίου 1), Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 19.00.