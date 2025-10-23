«Αρπάχτηκαν» στο... twitter Γιανάι και Μαρτίνεθ

Δημόσιο... beef ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι και τον προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, με αφορμή τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ισπανός τεχνικός για την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ.

Κόντρα από το πουθενά άνοιξαν ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ - Αβίβ, Οφέρ Γιανάι και ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ με αφορμή τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ισπανός τεχνικός για την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ.

«Γεια σου Πέδρο. Το ρεκόρ 1-3 εναντίον της Χάποελ σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος. Φανταστείτε να γίνει 1-4... Ίσως η Βαλένθια να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός νέου προπονητή», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Ισραηλινής ομάδας.

Hi Pedro



1:3 record against Hapoel means you shouldn’t be very calm. Imagine it goes to 1:4 .. maybe Valencia will consider a new head coach https://t.co/2cYn8ZRwld — Ofer (@OferYannay) October 22, 2025

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ωστόσο απάντησε με ψυχραιμία, έχοντας ωστόσο και μια... δόση ειρωνίας στην τοποθέτηση του. «Γεια σου, Οφέρ. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι για το μέλλον μου, αλλά μην ανησυχείς γιατί όλα είναι υπό έλεγχο... Υγεία και ηρεμία σε σένα και τους δικούς σου».

Hi, Ofer.



Thank you for caring about my future, but don't worry because everything is under control...



Health and peace to you and yours. https://t.co/w0PF5YiIXh — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 22, 2025



