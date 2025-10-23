Γιασικεβίτσιους: «Ο Λάρκιν είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη»

Στον Σέιν Λάρκιν και την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται στάθηκε στις δηλώσεις του ενόψει Αναντολού Έφες (24/10, 20:30) ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η Φενέρ αντιμετωπίζει την Έφες εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και θέλει να πετύχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ προέρχεται από ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Ο «Σάρας» στις δηλώσεις του πριν από το αυριανό παιχνίδι στάθηκε ιδιαίτερα στα δυνατά σημεία των αντιπάλων, αλλά και στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το μπάσκετ μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε απέναντι σε μια πολύ ταλαντούχα επιθετική ομάδα. Ο Σέιν Λάρκιν, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή. Στην Έφες γνωρίζουν πώς να παίρνουν το καλύτερο από τους βασικούς παίκτες τους».