«Σε αναζήτηση ψηλού η Ρεάλ - Στην λίστα Μο Μπάμπα και Μπάσι»

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε αναζήτηση ψηλού και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ο Σερτζίο Σκαριόλο έχει ψηλά στην λίστα του τον Μο Μπάμπα και τον Τσαρλς Μπάσι

Ο Μπρούνο Φερνάντο, όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Μαδριλένους να βρίσκονται σε αναζήτηση ψηλού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Encenstando η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση σέντερ, με τον Ισπανική ομάδα να έχει ξεχωρίσει δυο περιπτώσεις από την «ελεύθερη» λίστα του ΝΒΑ.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσιεύμα ο Μο Μπάμπα φέρεται να έχει προταθεί στην ομάδα της Μαδρίτης, ενώ στην λίστα του Σκαριόλο βρίσκεται και ο Τσαρλς Μπάσι, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Παρτίζαν.