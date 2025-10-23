Ουεμπανιάμα: «Τρομακτική» εμφάνιση με 40αρα για τον Γάλλο σούπερσταρ των Σπερς (vid)

Με τρομερό Βίκτορ Ουεμπανιάμα οι Σπερς «διέλυσαν» τους Μάβερικς (125-92) στο ξεκίνημα του NBA. Στους 40 πόντους και στα 15 ριμπάουντ σταμάτησε ο Γάλλος σούπερσταρ.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ξεκίνησε από την πρώτη μόλις αγωνιστική να κάνει τα δικά του στο ΝΒΑ. Ο Γάλλος ήταν ο παίκτης που έκλεψε την παράσταση απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς σημειώνοντας 40 πόντους (15/21 εντός πεδιάς) στην «premiere week» του ΝΒΑ. Τα πεπραγμένα του δεν σταμάτησαν εκεί καθώς, στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε, μοίρασε 3 τάπες, μάζεψε 15 ριμπάουντ και έδωσε μία ασίστ.

Με αυτή του την εμφάνιση ο «Ουέμπι», έγινε ο πρώτος παίκτης μετά την σεζόν 1977-78 που μετράει 40 πόντους και 15 ριμπάουντ με 70% ευστοχία στο σουτ. Το μέλλον προδιαγράφεται μαγικό για τον σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς.