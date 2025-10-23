Ντραγκίσεβιτς: «Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ΝΒΑ και Ευρώπης - Στην αρχή της Euroleague πολλοί τραυματίζονται»

Ο Ούρος Ντραγκίσεβιτς, μετά την παρουσία του στην προετοιμασία των Σέλτικς, μίλησε μεταξύ άλλων για την μεγάλη διαφορά μεταξύ του ΝΒΑ και της Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων είπε στο «Basketballsphere»:

Για την διαφορά του ΝΒΑ με την Ευρώπη: «Η διαφορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι ότι οι παίκτες έρχονται προετοιμασμένοι για την προπόνηση. Στην Ευρώπη, οι παίκτες προφανώς δεν έρχονται προετοιμασμένοι, οπότε στην αρχή της Euroleague, πολλοί τραυματίζονται. Έχουν την ίδια προπόνηση με το ΝΒΑ, αλλά προφανώς δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι. Όσο πιο επαγγελματίας είσαι, τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή σου».

Για τον Τέιτουμ: «Του είπα το ίδιο – ο Τζέισον Τέιτουμ φαίνεται ότι θα μπορούσε να παίξει αύριο. Το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται τώρα είναι απίστευτο μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα. Σπριντ, άρση βαρών, ατομική προπόνηση. Με εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι ένας παίκτης γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η ομάδα, που εμφανίζεται σε όλες τις διαφημιστικές πινακίδες, MVP, με δική του μάρκα παπουτσιών, δεν χρειάζεται να είναι παρών στις 8:45 το πρωί. Έχουν τέσσερις ώρες ομαδική προπόνηση σύμφωνα με τους κανόνες. Προπονείται δύο, δυόμισι ώρες το πρωί, μετά κάνει διάλειμμα μιάμιση ώρα για ανάρρωση και μετά άλλη μία με μιάμιση ώρα προπόνηση. Έρχεται στις 9 το πρωί και τελειώνει γύρω στις 16:30.

Δεν είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται σε όλα αυτά, αλλά είναι πάντα εκεί στο 100%. Κάθε πρωί είναι στις 8:45 για πρωινό, στο γυμναστήριο, στην αίθουσα με τα βάρη. Αφού τελειώσει το γυμναστήριο, παρευρίσκεται στην προπόνηση της ομάδας, τρώει μεσημεριανό και μετά πηγαίνει στην αίθουσα βίντεο για να παρακολουθήσει την ανάλυση της προπόνησης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προπόνησης της ομάδας, είναι παρών στο δεύτερο μέρος της ανάρρωσης πριν πάει σπίτι. Μπορείτε να δείτε έναν ηγέτη, μια νοοτροπία νικητή, κάποιον που δείχνει με το παράδειγμά του πόσο πολύ εκτιμά την ομάδα. Γι' αυτό κερδίζει πάντα το σεβασμό των συμπαικτών του. Κάθε μέρα, είναι εκεί 100%.

Ο Μάικ Τζέιμς και εγώ αστειευόμασταν, λέγοντάς του ότι έβλεπα το History Channel ενώ εκείνος έκανε καρφώματα. Είναι πάντα σοβαρός, δεν κάνει πια καρφώματα, απλά βάζει την μπάλα στο καλάθι. Υπήρχαν αμφιβολίες αν θα παίξει την περασμένη σεζόν μετά από μια σοβαρή εγχείρηση στην πλάτη, αλλά δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι της Euroleague.

Τώρα, στον πρώτο γύρο της Euroleague, έκανε κάρφωμα πάνω από έναν παίκτη. Σε αυτή την ηλικία, έκανε poster σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο αυτούς τους παίκτες, εκτός από το φυσικό ταλέντο, είναι το πόσο αφοσιωμένοι είναι και πόσο έτοιμοι να θυσιάσουν τον εαυτό τους, τον χρόνο τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους, τον χρόνο που αφιερώνουν στα παιχνίδια.

Ο Τζέισον Τέιτουμ, για να κάνουμε μια παράλληλη σύγκριση, κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, το NBA, το MVP και είναι All-Star, έχει τη δική του μάρκα, μπορεί να κάνει τρεις ώρες αποκατάσταση και μετά να πάει σπίτι, αλλά τελειώνει την προπόνησή του, την προπόνηση της ομάδας, και συνεχίζει να εργάζεται για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Μπορεί να επιστρέψει τον Απρίλιο ή τον Μάιο, αλλά έχει έναν σαφή στόχο: να γίνει ηγέτης. Το ίδιο έκανε και ο Μάικ Τζέιμς, επενδύοντας όλο τον χρόνο και την προσπάθεια του στη φυσική του κατάσταση – είναι ένα θηρίο».