Sold out το Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός σε οκτώ λεπτά!

Η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε ένα... αστραπιαίο sold out του αγώνα με τον Ολυμπιακό (26/10, 13:00), στην πρεμιέρα της στο νέο γήπεδό της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι εξάντλησαν μέσα σε 8 λεπτά τα διαθέσιμα μεμονωμένα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (26/10, 13:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της Μυκόνου Betsson BC ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» έχει ολοκληρωθεί. Το ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς σας περιμένει για μία ιστορική αναμέτρηση, την πρώτη μέσα στο «σπίτι» στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ!