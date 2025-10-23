Ελπίδες για τους Σέλτικς: Θέλει να επιστρέψει κατά τη διάρκεια της regular season ο Τέιτουμ

Ο Τζέισον Τέιτουμ θέλει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση κατά τη διάρκεια της φετινής regular season και δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.

Οι Μπόστον Σέλτικς ξεκίνησαν με το... αριστερό τη σεζόν, καθώς ηττήθηκαν με 117-116 από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Φυσικά, οι Κέλτες δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πέρσι στα play-offs υπέστη ρήξη αχίλλειου.

Ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς μίλησε στο «The Association» για την κατάσταση του αστέρα των Σέλτικς. Ανέφερε πως σύμφωνα με τις συνομιλίες του, ο Τέιτουμ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στη φετινή regular season.

Προπονείται τρεις φορές την εβδομάδα και πως 23 εβδομάδες μετά το χειρουργείο του νιώθει αρκετά καλά. Όταν τον ρώτησε αν θα επιστρέψει φέτος, ο Τέιτουμ απάντησε χαρακτηριστικά: «Δε δουλεύω τόσο σκληρά για το τίποτα».