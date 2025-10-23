«Στο στόχαστρο τριών ομάδων της Euroleague ο Φερνάντο της Ρεάλ»

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπρούνο Φερνάντο.

Ο 25χρονος Ανγκολέζος σέντερ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με το ισπανικό "Encestando" ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν τον υπολογίζει πλέον και ο παίκτης έχει ενημερωθεί για να ψάξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Οι τρεις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι οι Αναντολού Εφές, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι BC. Ειδικότερα, η Εφές αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών της έχοντας εκτός δράσης τους Πουαριέ, Οσμάνι και Παπαγιάννη (χάνει όλη τη σεζόν).

Φέτος με τη Ρεάλ ο Φερνάντο είχε 4,4 πόντους και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 5 εμφανίσεις, ενώ την περασμένη σεζόν σε 12 παιχνίδια είχε 5 πόντους και 3 ριμπάουντ μ.ο.