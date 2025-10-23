«Απέκλεισε την περίπτωση της Ντουμπάι BC ο Ατσίουα, δεν σκέφτεται την Ευρώπη»

Ο Πρίσιους Ατσίουα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Ευρώπη και το Ντουμπάι, ο ίδιος συνεχίζει να έχει στο μυαλό του μόνο το ΝΒΑ.

Οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά για να βελτιώσουν τα ρόστερ τους. Ένας από τους παίκτες που βρέθηκε τις τελευταίες μέρες σε αρκετές λίστες είναι ο Πρίσιους Ατσίουα, o οποίος είναι free agent, καθώς τον αποδέσμευσαν οι Μαϊάμι Χιτ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Encestando» o 26χρονος δε σκέφτεται το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη (Ρεάλ Μαδρίτης και Αναντολού Εφές εξέταζαν την περίπτωσή του). Μάλιστα, δεν έχει στο μυαλό του ούτε την Ντουμπάι BC, η οποία ενδιαφέρθηκε και του προσέφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Ο Νιγηριανός θέλει να παραμείνει στο ΝΒΑ και συνεχίζει να ψάχνει για μία προσφορά από τον «μαγικό κόσμο».