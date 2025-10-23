Επίσημο: Ανακοίνωσε το... μπαμ με Σπένσερ Ντινγουίντι η Μπάγερν!

Η Μπάγερν ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, κάνοντας δικό της τον Σπένσερ Ντινγούντι. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 32χρονου γκαρντ που έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «βαυαρών» που έχει υποστεί πλήγματα από τους συνεχόμενους τραυματισμούς.
Ο πολύπειρος άσος ,με την πολυετή καριέρα στο ΝΒΑ, σύμφωνα με ισραηλινά και σερβικά μέσα βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγατεύσεις με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες, ωστόσο ο Ντινγουίντι απέρριψε την πρόταση των «ερυθρόλευκων» για να συνεχίσει στο Μοναχο.
Ο γερμανικός σύλλογος στην ανακοίνωση του γνωστοποιεί πως δεν υπάρχει opt-out στο συμβόλαιό του, με τον Αμερικανό να υπογράφει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐍𝐖𝐈𝐃𝐃𝐈𝐄 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025
Aus der NBA nach München: Wir verpflichten Spencer Dinwiddie: https://t.co/p8vn9D3FWf@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #Kaderupdate