Επίσημο: Ανακοίνωσε το... μπαμ με Σπένσερ Ντινγουίντι η Μπάγερν!

Η Μπάγερν ολοκλήρωσε το... μπαμ, κάνοντας δικό της τον Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού για να μετακομίσει στο Μόναχο.

Η Μπάγερν ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, κάνοντας δικό της τον Σπένσερ Ντινγούντι. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 32χρονου γκαρντ που έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «βαυαρών» που έχει υποστεί πλήγματα από τους συνεχόμενους τραυματισμούς.

Ο πολύπειρος άσος ,με την πολυετή καριέρα στο ΝΒΑ, σύμφωνα με ισραηλινά και σερβικά μέσα βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγατεύσεις με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες, ωστόσο ο Ντινγουίντι απέρριψε την πρόταση των «ερυθρόλευκων» για να συνεχίσει στο Μοναχο.

Ο γερμανικός σύλλογος στην ανακοίνωση του γνωστοποιεί πως δεν υπάρχει opt-out στο συμβόλαιό του, με τον Αμερικανό να υπογράφει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.