Αυτή είναι η εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκεται ο Νίκολιτς

Η σύλληψη του Σέρβου διαιτητή που σφυρίζει στη Euroleague, έχει προκαλέσει σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση "Vračarci" στην οποία εμπλέκεται...

Tα θεμέλια του ευρωπαϊκού μπάσκετ... τρίζουν τις τελευταίες ώρες, έπειτα την είδηση-σοκ της σύλληψης του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς με 250.000 ευρώ στην κατοχή του, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση "Vračarci".

Εκτός από το εν λόγω ποσό, στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία επισημαίνει πως «υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Ποια είναι όμως η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο Σέρβος διαιτητής;

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης, της οποίας τα ηγετικά στελέχη βρίσκονται στη φυλακή, ερευνώνται για πολύ βαριά αδικήματα. Συγκεκριμένα υπάρχουν κατηγορίες -μεταξύ άλλων- για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας!

Μαζί με τον Νίκολιτς συνελήφθησαν ακόμα 28 άτομα (!) όπως δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασιλιέβιτς, εντός αλλά και εκτός Σερβίας, με τους δύο μάλιστα να είναι στην Ισπανία.

Επτά μέλη της «Φυλής των Μάγων» συνελήφθησαν ως ύποπτα για διάπραξη 2 δολοφονιών και τριών αποπειρών δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ αυτών είναι η δολοφονία του Βλαντιμίρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε ένα καφέ στο Βράτσαρ.

Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός και ως Μαρκετζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ως μέλος της εγκληματικής ομάδας «Vračarci». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι κάτοικοι του Βράτσαρ είναι ύποπτοι ότι προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό και ως Αλιμπέγ, τρεις φορές!

Επίσης μια άλλη ομάδα που συνεργάζεται στενά μαζί τους είναι ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντιμιρ Κόστιτς (40), γνωστού με το ψευδώνυμο Κοστούρ, η οποία συνέβη το 2020 στη Ρακόβιτσα.