Euroleague: «Εκτός ορισμών ο Νίκολιτς μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα»

Η Λίγκα πήρε θέση μετά τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς από την αστυνομία, ανακοινώνοντας πως ο Σέρβος διαιτητής αποκλείεται από όλες τις διοργανώσεις της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Υπενθυμίζουμε πως ο Νίκολιτς συνελήφθη από τις σερβικές Αρχές έχοντας 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του και κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:
Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».