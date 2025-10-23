Euroleague: «Εκτός ορισμών ο Νίκολιτς μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα»

H Euroleague ανακοίνωσε πως ο Ούρος Νίκολιτς μένει εκτός ορισμών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η Λίγκα πήρε θέση μετά τη σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς από την αστυνομία, ανακοινώνοντας πως ο Σέρβος διαιτητής αποκλείεται από όλες τις διοργανώσεις της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Νίκολιτς συνελήφθη από τις σερβικές Αρχές έχοντας 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του και κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».