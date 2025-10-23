Συνελήφθη από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό ο Τέρι Ροζίερ!

Σοκ στο ΝΒΑ, αφού ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθη από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό!

Η υπόθεσή του ήταν γνωστή εδώ και καιρό, αφού ο άσος των Χιτ ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν υπό διερεύνηση για παράνομο στοιχηματισμό, με την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Ο Τέρι Ροζίερ, όπως αναφέρει το ESPN, συνελήφθη από το FBI και κατηγορείται επίσημα πλέον για παράνομο στοιχηματισμό, σοκάροντας το «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ.

Η βασική κατηγορία για τον Αμερικανό άσο αφορά ένα παιχνίδι του 2023, όταν είχαν στοιχηματιστεί μεγάλα ποσά στον ίδιο και φέρεται να επηρέασε την απόδοσή του.