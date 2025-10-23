Η διαιτησία της Euroleague δεμένη πισθάγκωνα και ήρθε ο καιρός να καθαρίσει ο τόπος

Εικόνα σοκαριστική να βλέπεις τον Νίκολιτς ως κοινό εγκληματία που μόλις συνελήφθη, όμως το πρόβλημα είναι πως δεν αποτελεί σοκ η είδηση της σύλληψης διαιτητή Euroleague για εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

«Σοκ». Η λέξη που πολλά ΜΜΕ χρησιμοποίησαν για να αρχίσουν την είδηση της σύλληψης Νίκολιτς στη Σερβία. Για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ρόλεξ, ράβδους χρυσού που... έτυχε να έχει στο σπίτι του. Η λέξη δεν είναι λάθος, όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει. Κι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Διαιτητής της Euroleague συνελήφθη ως μέλος σκληρής εγκληματικής οργάνωσης. Αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων έκαναν ολόκληρη επιχείρηση, με κουκούλες και τον είχαν δεμένο πισθάγκωνα στο πάτωμα. Τον ίδιο άνθρωπο που φορώντας πορτοκαλί φανέλα και έχοντας σφυρίχτρα στο στόμα, έκρινε αποτελέσματα με τις αποφάσεις του, σε ομάδες που έχουν σπαταλήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να διεκδικήσουν έναν στόχο, ένα καλύτερο πλασάρισμα.

Ακριβώς αυτή η εικόνα περιγράφει την κατάσταση στη διαιτησία της Euroleague. Κι αυτή... δεμένη πισθάγκωνα. Παραδομένη στης ορέξεις μιας χούφτας ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νίκολιτς. Το SDNA είναι το πρώτο και μοναδικό Μέσο που τόλμησε να αναφερθεί στους Βαλκάνιους ρέφερι. Τα έργα και οι ημέρες των οποίων, είναι... χιλιοτραγουδισμένα.

Η υπόθεση του Νίκολιτς δεν προκάλεσε σοκ σε κανέναν. Ήταν σαν να το περίμενε η μπασκετική κοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πως δεν εκπλήσσει κανέναν ένας διαιτητής να θεωρείται μέλος μιας τέτοιας εγκληματικής οργάνωσης. Με κάποιους να προσπαθούν να πείσουν βλακωδώς, πως προφανώς ένας εγκληματίας στην υπόλοιπη ζωή του, για 40 αγωνιστικά λεπτά μιας μπασκετικής αναμέτρησης, είχε... κρίσεις ηθικής και δικαιοσύνης στον τρόπο που σφύριζε.

Η πληγή για την Euroleague είναι τεράστια. Διότι τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί από κανέναν. Περιμένουμε με τεράστια αγωνία και την αντίδραση της ένωσης των διαιτητών. Αυτή που είχε εμφανιστεί μόλις έμαθε ποιοι «κόπηκαν» από το Final Four στο Άμπου Ντάμπι και έσπευσε να κάνει έμμεση επίθεση στον Γιαννακόπουλο για τις αντιδράσεις του. Αλήθεια, τώρα τι έχουν να πουν σε αυτή την ένωση που έχει πρόεδρο Βαλκάνιο διαιτητή;

Από την εποχή Μπερτομέου ακόμη, το πρόβλημα παραμένει ίδιο. Άλλαξαν αρκετά στη διοργάνωση, όχι όμως το «καρκίνωμα» της διαιτησίας. Ειδικά της πλευράς των Βαλκάνιων. Σε μια περίοδο μάλιστα που το NBA Europe θέλει να εισβάλει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να αλλάξει τα δεδομένα, η εικόνα της αδυναμίας να «καθαρίσει» η διαιτησία από τέτοια φαινόμενα, αποτελεί τεράστιο και πολυεπίπεδο πλήγμα για την Euroleague.

Μέσα σε λίγο καιρό έχουμε δει τον Μπολτάουζερ να κλέβει αρώματα στο αεροδρόμιο. Τον Νίκολιτς δεμένο πισθάγκωνα να έχει συλληφθεί με ευρήματα στο σπίτι του που παραπέμπουν σε μαφία. Άνθρωποι για τους οποίους φώναζαν κάποιοι. Αυτοί έκριναν τις τύχες των ομάδων στα παρκέ.

Όταν με τέτοια άνεση εμπλέκονται σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις, ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να μας πείσει πως έμεναν ανεπηρέαστοι και άμεμπτοι στους μπασκετικούς αγώνες; Ειδικά όταν έχουμε δει τα διαιτητικά τους «έργα» και τα αποτελέσματά τους.

Η Euroleague τώρα είναι η στιγμή να… σπάσει αυγά. Δεν υπάρχει γυρισμός. Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Δεν μιλάμε για φωνές 1-2 ομάδων, δεν μιλάμε για παράπονα κάποιων ιδιοκτητών. Ούτε για σύνθημα «Euroleague Mafia» σε κάποιο γήπεδο. Αυτούς τους ανθρώπους όμως, πρέπει να τους πείσει η διοργάνωση. «Καθαρίζοντας» το χώρο της διαιτησίας.

Μέχρι τώρα το μόνο που έκανε, ήταν να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για να μην τολμά κανείς να κρίνει τις διαιτησίες. Να μην μπορεί κανείς πρωταγωνιστής να παραπονεθεί. Ο Γκραντ πρόσφατα τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ. Επειδή η Euroleague προστατεύει αυτούς που τους πιάνουν με 250.000 στο σπίτι.

Ή τώρα, ή ποτέ. Ή κάθαρση, ή παραδοχή πως στο μπάσκετ ισχύει ο νόμος της ζούγκλας.

Υ.Γ. Το ενδιαφέρον και συνάμα... περίεργο στην όλη υπόθεση είναι το... αυθόρμητο κίνημα υποστήριξης του Νίκολιτς στα social media από συγκεκριμένη μερίδα οπαδών. Γιατί άραγε;