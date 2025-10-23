Τον Αμερικανό γκαρντ Μάικ Μπόθγουελ ανακοίνωσε η Καρδίτσα

Στην προσθήκη ενός έβδομου ξένου στο ρόστερ της προχώρησε η Καρδίτσα. Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν σήμερα (23/10) την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Μάικ Μπόθγουελ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα αγωνίστηκε στη γερμανική Ράστα Βέχτα την προηγούμενη σεζόν.

Στη σχετική ανακοίνωση της Καρδίτσας αναφέρεται:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Μάικ Μπόθγουελ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι ο έβδομος ξένος παίκτης για την ομάδα μας και θα την ενισχύσει τόσο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, όσο και στο Basketball Champions League.

O Μάικ Μπόθγουελ είναι 25 ετών (γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 2000 στο Κλίβελαντ Χέιτς του Οχάιο), έχει ύψος 1.90 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ. Στο κολεγιακό πρωτάθλημα φόρεσε τη φανέλα του Φέρμαν και αποφοίτησε το 2023 με σημαντικές διακρίσεις και με μέσους όρους 17.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Το 2023 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη και ενώ είχε συμφωνήσει με την Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν, λόγω του πολέμου αποχώρησε για να ενταχθεί στους Καλεντόνια Γκλαντιέτορς στο πρωτάθλημα της Μεγάλης Βρετανίας στους οποίους μέτρησε 10.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ.

Την περασμένη χρονιά μετακόμισε στη Γερμανία και τη Ράστα Βέχτα, με την οποία αγωνίστηκε σε 27 ματς του εγχώριου πρωταθλήματος (7.7 πόντοι, 2.9 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής) και σε 4 του Basketball Champions League.

Καλωσορίζουμε το Μάικ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».