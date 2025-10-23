«Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ντινγουίντι η Μπάγερν»!

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι είναι η Μπάγερν!

Όπως αναφέρει το «basketnews», ο Αμερικανός άσος είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη γερμανική ομάδα και είναι πλέον πολύ πιθανό να μετακομίσει στην Ευρώπη και το Μόναχο.

Την περίπτωση του Ντινγουίντι εξέτασε και ο Ολυμπιακός, με τον ΝΒΑer να ρίχνει άκυρο στους «ερυθρόλευκους» και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν.

Ο 32χρονος άσος διαθέτει τεράστια εμπειρία από το ΝΒΑ, καθώς έχει αγωνιστεί σε 621 παιχνίδια στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Από το 2014 έως το 2025 ο Ντινγουίντι μετρά 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά 27,7 λεπτά μέσο όρο.