Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς της Εθνικής κόντρα στην Κροατία

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στην Κροατα στην Κοζάνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Γυναικών θα ταξιδέψει στην Κοζάνη για το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της προς το Ευρωμπάσκετ 2027 και σας θέλει δίπλα της σε αυτή τη νέα προσπάθεια!

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 12 Νοεμβρίου την Κροατία στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, το οποίο στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα θερμή έδρα για την Εθνική Ομάδα. Μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 . Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 kαθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό.

Στο πρώτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Κροατία (12/11) εντός έδρας και στη συνέχεια εκτός έδρας την Βόρεια Μακεδονία (15/11) και την Δανία (18/11)».