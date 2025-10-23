Πεναρόγια: «Η Ζαλγκίρις παίζει πολύ καλό μπάσκετ»

Ο Χουάν Πεναρόγια στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 6η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Ζαλγκίρις έκανε μια σημαντική αλλαγή, όντας πιο φιλόδοξη και αυτό αντικατοπτρίζεται στο μπάτζετ της, φέρνοντας σημαντικούς παίκτες ενώ παράλληλα κατάφερε να κρατήσει έναν παίκτη όπως ο Φρανσίσκο, κάτι που ήθελαν πολλές ομάδες. Οι Ουίλιαμς-Γκος, Μαόντο Λο και Ράιτ έφτασαν στην ομάδα, κάτι που πρόσθεσε σε ό,τι είχαν ήδη, μετέτρεψε την ομάδα σε ομάδα υψηλότερου επιπέδου από ό,τι στις προηγούμενες σεζόν.

Παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Είναι αλήθεια ότι την περασμένη εβδομάδα, με τον διπλό γύρο της Euroleague, έχασαν και τα δύο παιχνίδια, αλλά είχαν κερδίσει τα τρία προηγούμενα. Το δίδυμο Ουίλιαμς Γκος-Φρανσίσκο είναι πολύ σημαντικό για αυτούς λόγω αυτού που παράγουν, τόσο για την ομάδα όσο και για αυτούς σε ατομικό επίπεδο. Βοηθούν ο ένας τον άλλον πολύ καλά στην άμυνα και με αυτούς τους δύο παίκτες, έχουν την ικανότητα να τρέχουν πολύ καλά στο παρκέ.

Το ρόστερ μας είναι αυτό που είναι και με τον Νούνιες εκτός μακροπρόθεσμα, έχουμε λιγότερους παίκτες. Λαμβάνω υπόψη τον χρόνο συμμετοχής επειδή είναι μια μεγάλη σεζόν, αλλά οι δύο παίκτες που παίζουν περισσότερο είναι στο παρκέ κατά μέσο όρο 24 λεπτά, σε όλες τις διοργανώσεις.

Εκτός αν κάνω λάθος, οι Σενγκέλια και Κλάιμπερν παίζουν κατά μέσο όρο 24,3 λεπτά. Όλες οι ομάδες της Euroleague έχουν παίκτες που έχουν μέσο όρο αυτόν τον χρόνο παιχνιδιού ή και περισσότερο. Μέχρι στιγμής, τα πάμε καλά από αυτή την άποψη, αλλά ανησυχούμε για τους τραυματισμούς μας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως αυτή.

Η Ζαλγκίρις είναι ένα σταθερό πρότζεκτ, το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα άθλημα στη Λιθουανία και από τότε που άνοιξαν τη «Zalgirio Arena», βρίσκουν περισσότερους οικονομικούς πόρους. Είναι ένα σταθερό πρότζεκτ και είναι απίστευτο να παίζεις εκεί, με αυτή την απίστευτη υποστήριξη.

Όπως είπα, είναι προφανές ότι έκαναν ένα βήμα μπροστά, από οικονομικής άποψης, σε καλούς παίκτες και στην προσθήκη νέων. Είναι μια βαθιά, καλοδομημένη ομάδα που τα πάει καλά. Η Euroleague είναι φανταστική, με εξαιρετικό αγωνιστικό επίπεδο και πολλές ομάδες ικανές να κερδίσουν οποιονδήποτε».