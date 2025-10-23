Δυο αγώνες στο πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ΕΡΤ

Τα Εθνικά Πρωταθλήματα συνεχίζονται με την Elite League και την Α1 Γυναικών να μπαίνουν το Σάββατο (25/10) στην 4η αγωνιστική και την ΕΡΤ να ακολουθεί και να καταγράφει, όπως κάθε εβδομάδα, μέσω του τηλεοπτικού φακού την πορεία των ομάδων.

Η αρχή θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου από την Α1 Γυναικών, όπου η νεοφώτιστη στην κατηγορία ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα στο κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 14:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στην Elite League, η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα (27/10) με το ντέρμπι κορυφής Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons στο κλειστό γήπεδο της Αμαλιάδας, αγώνας ο οποίος θα αρχίσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.