Γιούρτσεβεν: «Έχουμε επίθεση που τρομάζει»

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Μπολόνια και το ματς με τη Βίρτους στάθηκε στην ποιότητα που έχει το «τριφύλλι» επιθετικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα είναι πρόκληση, όπως κάθε ματς στη Euroleague. Όμως θεωρώ ότι έχουμε καλύτερα "όπλα" στο παρκέ και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά αμυντικά κι επιθετικά και να πάρουμε τη νίκη.



Έχουμε επίθεση που… τρομάζει και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας σωστά. Να τρέξουμε πολύ, να προσέξουμε την ενέργειά μας».

Για την απουσία του Χολμς: «Θα είναι δύσκολο δίχως τον Χολμς, αλλά θα έχουμε τον Ντίνο να βγει μπροστά… Θα δούμε ποιος θα πάει και στο “4”, αλλά είναι σημαντική μονάδα ο Χολμς».

Για την ψυχολογία τη δική και της ομάδας μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Εφές: «Προφανώς κι έχουμε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη επί της Έφες, έπαιξα στο πρώτο ημίχρονο εγώ, είναι καλό να πετυχαίνεις 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Πρέπει να επενδύσω σε αυτό, να παίξω περισσότερο, να σκοράρω περισσότερο και να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα».