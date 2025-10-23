Άταμαν: «Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι παίκτες που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του πριν από τη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους για την 6η αγωνιστική της Euroleague (24/10, 21:00) στάθηκε στα προβλήματα που έχει το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ και Μονακό. Θα κοντραριστούμε με μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις κάποιος τραυματίες που δεν θα μπορούν να παίξουν σε μερικά σημαντικά ματς. Θα μας λείψει ο Χολμς που είχε καλή συνεισφορά στα δύο τελευταία ματς.

Το πιο σημαντικό δεν είναι οι παίκτες που είναι τραυματίες και είναι εκτός, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει το teamwork και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο».