Στην λίστα του Άρη και ο Βάλτερ Ντι Ραφαέλε ως υποψήφιος αντί-Κάραϊτσιτς

Το όνομα του 56χρονου Ιταλού προπονητή είναι σημειωμένο στην λίστα των ανθρώπων της ομάδας μπάσκετ του Άρη, εξετάζοντας την περίπτωσή του για την αντικατάσταση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.
Ο Ντι Ραφαέλε έχει πλούσια εμπειρία έχοντας προπονήσει εφτά ομάδες στην πατρίδα του, με τελευταίο του σταθμό να είναι η Ντερτόνα, που κάθισε στον πάγκο της από το 2023 έως το 2025.
Ο Ιταλός τεχνικός, έχει και πλούσιο παλμαρέ, αφού ως προπονητής έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας, ένα Κύπελλο στην χώρα του και κατέκτησε και το Europe Cup το 2018 με την Βενέτσια.