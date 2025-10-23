Στην λίστα του Άρη και ο Βάλτερ Ντι Ραφαέλε ως υποψήφιος αντί-Κάραϊτσιτς

Ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, μετά την λύση της συνεργασίας με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς και ένα από τα ονόματα που εξετάζουν οι «κίτρινοι» είναι αυτό του Βάλτερ Ντι Ραφαέλε.

Το όνομα του 56χρονου Ιταλού προπονητή είναι σημειωμένο στην λίστα των ανθρώπων της ομάδας μπάσκετ του Άρη, εξετάζοντας την περίπτωσή του για την αντικατάσταση του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς.

Ο Ντι Ραφαέλε έχει πλούσια εμπειρία έχοντας προπονήσει εφτά ομάδες στην πατρίδα του, με τελευταίο του σταθμό να είναι η Ντερτόνα, που κάθισε στον πάγκο της από το 2023 έως το 2025.

Ο Ιταλός τεχνικός, έχει και πλούσιο παλμαρέ, αφού ως προπονητής έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ιταλίας, ένα Κύπελλο στην χώρα του και κατέκτησε και το Europe Cup το 2018 με την Βενέτσια.