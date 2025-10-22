MENU
To πανόραμα της Euroleague μετά την σπουδαία νίκη της Μακάμπι κόντρα στην Ρεάλ

Η Μακάμπι με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ πανηγύρισε σπουδαία νίκη κόντρα στην Ρεάλ, με την ομάδα του Κάτας να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα. Δείτε το πανόραμα και την βαθμολογία.

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης: 92-91

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός

Κατάταξη

  1. Παναθηναϊκός 4-1
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
  3. Μονακό 3-2
  4. Παρί 3-2
  5. Ζάλγκιρις 3-2
  6. Μπαρτσελόνα 3-2
  7. Ολυμπιακός 3-2
  8. Ερυθρός Αστέρας 3-2
  9. Ντουμπάι 3-2
  10. Παρτίζαν 3-2
  11. Βίρτους Μπολόνια 3-2
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
  13. Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  14. Φενέρμπαχτσε 2-3
  15. Βαλένθια 2-3
  16. Αναντολού Εφές 2-3
  17. Μπάγερν Μονάχου 2-3
  18. Μακάμπι 2-4
  19. Βιλερμπάν 1-4
  20. Μπασκόνια 0-5
