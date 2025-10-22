To πανόραμα της Euroleague μετά την σπουδαία νίκη της Μακάμπι κόντρα στην Ρεάλ

Η Μακάμπι με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ πανηγύρισε σπουδαία νίκη κόντρα στην Ρεάλ, με την ομάδα του Κάτας να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα. Δείτε το πανόραμα και την βαθμολογία.

Τετάρτη 22/10 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης: 92-91 Πέμπτη 23/10 20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Παρασκευή 24/10 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός

21:30 Παρτίζαν-Παρί

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός Κατάταξη Παναθηναϊκός 4-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1 Μονακό 3-2 Παρί 3-2 Ζάλγκιρις 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Ντουμπάι 3-2 Παρτίζαν 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Βαλένθια 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Μακάμπι 2-4 Βιλερμπάν 1-4 Μπασκόνια 0-5