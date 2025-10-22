To πανόραμα της Euroleague μετά την σπουδαία νίκη της Μακάμπι κόντρα στην Ρεάλ

Τετάρτη 22/10
Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης: 92-91
Πέμπτη 23/10
20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
21:30 Παρτίζαν-Παρί
21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Μακάμπι 2-4
- Βιλερμπάν 1-4
- Μπασκόνια 0-5