Σε ένα πραγματικό «θρίλερ» ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ισραηλινοί κατάφεραν να πάρουν τη νίκη (92-91), μετά από μία τρομερή δεύτερη περίοδο και με το... σωτήριο τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στο φινάλε.

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης «χάρισαν» στον κόσμο ένα υπέροχο ματς, με τους Ισραηλινούς να αναδεικνύονται τελικά νικητές. Η «Βασίλισσα» ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και «έκλεισε» το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 17-27. Ωστόσο, η εικόνα στην δεύτερη περίοδο ήταν τελείως διαφορετική. Η ομάδα του Κάτας... πάτησε το γκάζι και κατάφερε να πετύχει 40 (!) πόντους, με τον Λόνι Ουόκερ με buzzer-beater τρίποντο να διαμορφώνει το 57-48 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, η ισπανική ομάδα έμεινε μέσα στο ματς, έριξε την διαφορά και με τις βολές του Καμπάτσο μπόρεσε να κάνει την ανατροπή (89-91). Με 8,9" για το φινάλε η Μακάμπι είδε τον Μπλατ να ευστοχεί σε ένα μακρινό τρίποντο για το 92-91 και να διαμορφώνει το τελικό σκορ του αγώνα. Και αυτό γιατί με 4,3" ο Χεζόνια δεν έδωσε πάσα, δοκίμασε το χέρι του και αστόχησε, με την Ρεάλ να γνωρίζει την ήττα.

Έτσι, πλέον η Ρεάλ βρίσκεται στο 3-3 ενώ η Μακάμπι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-4.

Κορυφαίους για τους νικητές ήταν ο Σόρκιν με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ, ενώ ο Ουόκερ προσέθεσε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Μπρισέτ ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και τέλος ο «ήρωας» Μπλατ μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από την άλλη, για την «Βασίλισσα» ξεχώρισε ο Λάιλς με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον... μοιραίο Χεζόνια να τελειώνει τον αγώνα με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Καμπάτσο είχε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Γκαρούμπα συνεισέφερε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Διψήφιο προβάδισμα από νωρίς για την Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε καλά τον αγώνα και με τους Χεζόνια και Μαλεντόν βρέθηκε στο +5 (0-5). Ο Μπλατ μείωσε στους δύο με καλάθι και φάουλ και ο Ουόκερ με τρίποντο έβαλε μπροστά την Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-5). Ο Μπλατ ευστόχησε ξανά για το 8-5 αλλά η «Βασίλισσα» πήρε ξανά το προβάδισμα με τους Λάιλς και Χεζόνια (8-9). Μετά τις βολές του Σόρκιν, οι Ισπανοί με τους Ταβάρες, Χεζόνια, Λάιλς και Καμπάτσο έκαναν ένα σερί 8-0 και βρέθηκαν στο +8 (10-17). Σόρκιν και Κλαρκ «απάντησαν» μειώνοντας στο καλάθι, αλλά με το... ξέσπασμα του Γκαρούμπα (7 πόντοι) και το τρίποντο του Οκέκε η Ρεάλ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 17-27.

Αδιανόητο δεύτερο δεκάλεπτο για την Μακάμπι με 40 πόντους και μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια

Μετά τη βολή του Σάντος, ο Γκαρούμπα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με τρίποντο διαμόρφωσε το 18-30. Ουόκερ και Λιφ με ένα σερί 12-0 κατάφεραν να βάλουν μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, ενώ μετά το τρίποντο του Καμπάτσο ο Μπρισέτ ισοφάρισε σε 33-33. Ο Χεζόνια με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του και αργότερα εκείνος διαμόρφωσε το 38-38. Ο Κροάτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην Ρεάλ (40-41). Με τους Σόρκιν και Μπρισέτ οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν ξανά, με τους Λάιλς και Χεζόνια να ισοφαρίζουν από την γραμμή των βολών (44-44). Η «Βασίλισσα» με το καλάθι και φάουλ του Λάιλς πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ αλλά το προβάδισμα δεν κράτησε για πολύ, με τον Μπρισέτ να κάνει με βολές το 48-47. Τελικά, η Μακάμπι πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 57-48, μετά το εύστοχο, buzzer-beater τρίποντο του Ουόκερ.

Έριξε τη διαφορά στους δύο η Ρεάλ

Ο Λιφ έβαλε μπροστά την Μακάμπι με 11 πόντους (59-48), με τον Καμπάτσο να βρίσκει σκορ για την Ρεάλ με τρίποντο. Ωστόσο, ο Μπλατ «απάντησε» με τρεις βολές και διαμόρφωσε το 62-51. Χεζόνια και Κράμερ έριξαν τη διαφορά στους 6 (62-56) και ο Χεζόνια αργότερα με τρίποντο έκανε το 66-61. Λιφ και Σόρκιν με ένα 5-0 έδωσαν στην Μακάμπι προβάδισμα 7 πόντων (68-61) και ο Μπρισέτ ανέβασε τη διαφορά στους 10 (73-63). Με το τρίποντο του Μαλεντόν και το καλάθι του Ντεκ η Ρεάλ μείωσε σε 76-70 και ο Μαλεντόν με βολές και καλάθι διαμόρφωσε το 76-74 της τρίτης περιόδου.

Νικήτρια στο «θρίλερ» η Μακάμπι

Ο Γκαρούμπα ισοφάρισε σε 76-76 και μετά το καλάθι του Σόρκιν η Ρεάλ μείωσε στον πόντο με τον Μαλεντόν (78-77). Ο Μπρισέτ έφερε την Μακάμπι στο +3 (80-77) και οι Σόρκιν και Χορντ ανέβασαν την διαφορά στους 7 (84-77). Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε με τη βολή του Ουόκερ για το 85-77. Ο Λάιλς βρήκε σκορ για τη «Βασίλισσα» (85-79) και ο Ταβάρες με κάρφωμα διαμόρφωσε το 85-81. Ο Καμπάτσο… απάντησε στο 1/2 στις βολές του Ουόκερ για το 86-82, αλλά ο Σόρκιν με κάρφωμα ανέβασε τη διαφορά στους 6 (88-82). Ο Λάιλς σκόραρε γρήγορα για το 88-84 αλλά στη συνέχεια ο Ταβάρες χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ σε σκριν και αποβλήθηκε από το ματς. Ο Καμπάτσο στον αιφνιδιασμό πήρε την απόφαση να σηκωθεί για τρεις και ευστόχησε για το 88-87 με 1:30 για το τέλος του αγώνα. Μετά τη βολή του Μπλατ, ο Λάιλς με βολές κατάφερε να ισοφαρίσει σε 89-89. Με 46,6" ο Ουόκερ αστόχησε και η κατοχή πέρασε στην «Βασίλισσα». Ο Σκαριόλο είδε τον Μαλεντόν να κάνει έρμπολ, όμως ο Καμπάτσο κέρδισε φάουλ μακριά από την μπάλα για δύο βολές. Ο Αργεντινός έκανε το 2/2 και έτσι η Ρεάλ πέρασε μπροστά με 89-91. Ο Ουόκερ αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Χεζόνια αφού πήρε το ριμπάουντ βγήκε εκτός γηπέδου και η Μακάμπι είχε μία τελευταία ευκαιρία με 8,9" στο χρονόμετρο. Ο Μπλατ κατάφερε να ευστοχήσει σε ένα μακρινό τρίποντο και διαμόρφωσε το 92-91 με 4,3" για την «Βασίλισσα». Ο Μαλεντόν επανέφερε την μπάλα για την Ρεάλ, έδωσε στον Χεζόνια και ο Κροάτης δεν έδωσε στον ελεύθερο συμπαίκτη του, πήρε ένα δύσκολο σουτ και αστόχησε. Έτσι, η Μακάμπι πήρε τελικά τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91

Τα στατιστικά του αγώνα.