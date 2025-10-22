Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης «χάρισαν» στον κόσμο ένα υπέροχο ματς, με τους Ισραηλινούς να αναδεικνύονται τελικά νικητές. Η «Βασίλισσα» ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και «έκλεισε» το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 17-27. Ωστόσο, η εικόνα στην δεύτερη περίοδο ήταν τελείως διαφορετική. Η ομάδα του Κάτας... πάτησε το γκάζι και κατάφερε να πετύχει 40 (!) πόντους, με τον Λόνι Ουόκερ με buzzer-beater τρίποντο να διαμορφώνει το 57-48 του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη, η ισπανική ομάδα έμεινε μέσα στο ματς, έριξε την διαφορά και με τις βολές του Καμπάτσο μπόρεσε να κάνει την ανατροπή (89-91). Με 8,9" για το φινάλε η Μακάμπι είδε τον Μπλατ να ευστοχεί σε ένα μακρινό τρίποντο για το 92-91 και να διαμορφώνει το τελικό σκορ του αγώνα. Και αυτό γιατί με 4,3" ο Χεζόνια δεν έδωσε πάσα, δοκίμασε το χέρι του και αστόχησε, με την Ρεάλ να γνωρίζει την ήττα.
Έτσι, πλέον η Ρεάλ βρίσκεται στο 3-3 ενώ η Μακάμπι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-4.
Κορυφαίους για τους νικητές ήταν ο Σόρκιν με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ, ενώ ο Ουόκερ προσέθεσε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Μπρισέτ ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και τέλος ο «ήρωας» Μπλατ μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Από την άλλη, για την «Βασίλισσα» ξεχώρισε ο Λάιλς με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον... μοιραίο Χεζόνια να τελειώνει τον αγώνα με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Καμπάτσο είχε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Γκαρούμπα συνεισέφερε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
Διψήφιο προβάδισμα από νωρίς για την Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε καλά τον αγώνα και με τους Χεζόνια και Μαλεντόν βρέθηκε στο +5 (0-5). Ο Μπλατ μείωσε στους δύο με καλάθι και φάουλ και ο Ουόκερ με τρίποντο έβαλε μπροστά την Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-5). Ο Μπλατ ευστόχησε ξανά για το 8-5 αλλά η «Βασίλισσα» πήρε ξανά το προβάδισμα με τους Λάιλς και Χεζόνια (8-9). Μετά τις βολές του Σόρκιν, οι Ισπανοί με τους Ταβάρες, Χεζόνια, Λάιλς και Καμπάτσο έκαναν ένα σερί 8-0 και βρέθηκαν στο +8 (10-17). Σόρκιν και Κλαρκ «απάντησαν» μειώνοντας στο καλάθι, αλλά με το... ξέσπασμα του Γκαρούμπα (7 πόντοι) και το τρίποντο του Οκέκε η Ρεάλ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 17-27.
Αδιανόητο δεύτερο δεκάλεπτο για την Μακάμπι με 40 πόντους και μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια
Μετά τη βολή του Σάντος, ο Γκαρούμπα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με τρίποντο διαμόρφωσε το 18-30. Ουόκερ και Λιφ με ένα σερί 12-0 κατάφεραν να βάλουν μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, ενώ μετά το τρίποντο του Καμπάτσο ο Μπρισέτ ισοφάρισε σε 33-33. Ο Χεζόνια με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του και αργότερα εκείνος διαμόρφωσε το 38-38. Ο Κροάτης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην Ρεάλ (40-41). Με τους Σόρκιν και Μπρισέτ οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν ξανά, με τους Λάιλς και Χεζόνια να ισοφαρίζουν από την γραμμή των βολών (44-44). Η «Βασίλισσα» με το καλάθι και φάουλ του Λάιλς πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ αλλά το προβάδισμα δεν κράτησε για πολύ, με τον Μπρισέτ να κάνει με βολές το 48-47. Τελικά, η Μακάμπι πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 57-48, μετά το εύστοχο, buzzer-beater τρίποντο του Ουόκερ.
Έριξε τη διαφορά στους δύο η Ρεάλ
Ο Λιφ έβαλε μπροστά την Μακάμπι με 11 πόντους (59-48), με τον Καμπάτσο να βρίσκει σκορ για την Ρεάλ με τρίποντο. Ωστόσο, ο Μπλατ «απάντησε» με τρεις βολές και διαμόρφωσε το 62-51. Χεζόνια και Κράμερ έριξαν τη διαφορά στους 6 (62-56) και ο Χεζόνια αργότερα με τρίποντο έκανε το 66-61. Λιφ και Σόρκιν με ένα 5-0 έδωσαν στην Μακάμπι προβάδισμα 7 πόντων (68-61) και ο Μπρισέτ ανέβασε τη διαφορά στους 10 (73-63). Με το τρίποντο του Μαλεντόν και το καλάθι του Ντεκ η Ρεάλ μείωσε σε 76-70 και ο Μαλεντόν με βολές και καλάθι διαμόρφωσε το 76-74 της τρίτης περιόδου.
Νικήτρια στο «θρίλερ» η Μακάμπι
Ο Γκαρούμπα ισοφάρισε σε 76-76 και μετά το καλάθι του Σόρκιν η Ρεάλ μείωσε στον πόντο με τον Μαλεντόν (78-77). Ο Μπρισέτ έφερε την Μακάμπι στο +3 (80-77) και οι Σόρκιν και Χορντ ανέβασαν την διαφορά στους 7 (84-77). Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε με τη βολή του Ουόκερ για το 85-77. Ο Λάιλς βρήκε σκορ για τη «Βασίλισσα» (85-79) και ο Ταβάρες με κάρφωμα διαμόρφωσε το 85-81. Ο Καμπάτσο… απάντησε στο 1/2 στις βολές του Ουόκερ για το 86-82, αλλά ο Σόρκιν με κάρφωμα ανέβασε τη διαφορά στους 6 (88-82). Ο Λάιλς σκόραρε γρήγορα για το 88-84 αλλά στη συνέχεια ο Ταβάρες χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ σε σκριν και αποβλήθηκε από το ματς. Ο Καμπάτσο στον αιφνιδιασμό πήρε την απόφαση να σηκωθεί για τρεις και ευστόχησε για το 88-87 με 1:30 για το τέλος του αγώνα. Μετά τη βολή του Μπλατ, ο Λάιλς με βολές κατάφερε να ισοφαρίσει σε 89-89. Με 46,6" ο Ουόκερ αστόχησε και η κατοχή πέρασε στην «Βασίλισσα». Ο Σκαριόλο είδε τον Μαλεντόν να κάνει έρμπολ, όμως ο Καμπάτσο κέρδισε φάουλ μακριά από την μπάλα για δύο βολές. Ο Αργεντινός έκανε το 2/2 και έτσι η Ρεάλ πέρασε μπροστά με 89-91. Ο Ουόκερ αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Χεζόνια αφού πήρε το ριμπάουντ βγήκε εκτός γηπέδου και η Μακάμπι είχε μία τελευταία ευκαιρία με 8,9" στο χρονόμετρο. Ο Μπλατ κατάφερε να ευστοχήσει σε ένα μακρινό τρίποντο και διαμόρφωσε το 92-91 με 4,3" για την «Βασίλισσα». Ο Μαλεντόν επανέφερε την μπάλα για την Ρεάλ, έδωσε στον Χεζόνια και ο Κροάτης δεν έδωσε στον ελεύθερο συμπαίκτη του, πήρε ένα δύσκολο σουτ και αστόχησε. Έτσι, η Μακάμπι πήρε τελικά τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 57-48, 76-74, 92-91