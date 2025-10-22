Ζευγαρά για τις φήμες με Ναν: «Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, είναι τραγικό» (vid)

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube και απάντησε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν μερικούς μήνες για δήθεν σχέση της με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Η Λένα Ζευγαρά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Unblock με την Ελίνα Παπίλα στο Youtube και κλήθηκε να απαντήσει για τις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν λίγους μήνες περί δήθεν σχέσης της με τον Κέντρικ Ναν.

«Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Όταν το άκουσα αυτό είπα “Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο”. Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα.

Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι.

Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου. Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Για μένα είναι τραγικό, είναι έγκλημα» τόνισε κατηγορηματικά η Λένα Ζευγαρά.

«Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μη λέτε για να πείτε. Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια», ανέφερε επίσης η τραγουδίστρια.