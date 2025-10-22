Αδιανόητη δεύτερη περίοδος: Πέτυχε 40 πόντους κόντρα στην Ρεάλ η Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε μία αδιανόητη δεύτερη περίοδο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας 40 πόντους στο δεκάλεπτο.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Η «Βασίλισσα» μπήκε καλύτερα στον αγώνα και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο στο +10 (17-27). Ωστόσο, το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν μία διαφορετική ιστορία.

Η ισραηλινή ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες του Κάτας κατάφεραν να πετύχουν 40 (!) πόντους στην δεύτερη περίοδο απέναντι στους Ισπανούς, με το... κερασάκι στην τούρτα να έρχεται με τη μορφή ενός buzzer-beater τριπόντου του Λόνι Ουόκερ.

Έτσι, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-48.