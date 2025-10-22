Υπέκυψε στην ανωτερότητα της Φενέρ ο Ολυμπιακός

Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί, κερδίζοντας άνετα τον Ολυμπιακό 94-73 για την 3η αγωνιστική της Euroleague Γυναικών. Κορυφαία η Έμα Μέσσεμαν με 17 πόντους.

Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε κόντρα στην ανώτερη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς, πάτησε το γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και «καθάρισε» εύκολα την υπόθεση νίκη, επικρατώντας με 94-73.

Η Φενέρ συνέχισε την αήττητη πορεία της στον όμιλο (3-0), ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε την δεύτερη ήττα του στην διοργάνωση, πέφτοντας στο 1-2.

Για τις νικήτριες η Έμα Μέσσεμαν κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, με την Ιλιάνα Ρούπερτ να προσθέτει 15 πόντους με 7 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφανιση και από την ΜακΜπράιντ με 13 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη η Σιέρα Τζόνσον ήταν πρώτη σκόρερ με 17 πόντους με 5 ριμπάουντ, με την Γουλφοκ να προσθέτει 15 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διψήφια εμφάνιση από την Ελεάννα Χριστινάκη με 12 πόντους.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης