Παναθηναϊκός: Χτύπησε στον αγκώνα ο Καλαϊτζάκης - Δεν ταξιδεύει στην Μπολόνια

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χτύπησε στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο δεξί αγκώνα και δεν θα ακολουθήσει την «πράσινη» αποστολή στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (24/10, 21:00).

Νέα ατυχία για τον Παναθηναϊκό, μετά από αυτή του Ρισόν Χολμς. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χτύπησε στον δεξί αγκώνα στην σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού», με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση, όπως έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις.

Όπως γίνεται κατανοητό, μετά τον Αμερικανό ψηλό, ούτε ο Έλληνας γκαρντ θα ακολουθήσει την «πράσινη» αποστολή στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (24/10, 21:00).

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ξεκίνησε ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου μια εβδομάδα.