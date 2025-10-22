Επίδειξη δύναμης για το Περιστέρι κόντρα στην αδύναμη Κουταϊσι

Σε παιχνίδι... παράσταση για ένα ρόλο, το Περιστέρι διέλυσε την αδύναμη Κουταϊσι με 102-67 και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup. Έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Το Περιστέρι δεν άφησε περιθώρεια αντίδρασης στην αδύναμη Κουταϊσι. Σε ένα παιχνίδι παράσταση για ένα ρόλο η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στους Γεωργιανούς επικρατώντας με 102-67.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup μετά το διπλό στο Μπιλμπάο, ενώ από την άλλη η Κουταϊσι έπεσε στο 0-2.

Για τους νικητές που είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ο Αμπερκρόμπι ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Βαμ Τούμπεργκεν και τον Τάι Νίκολς να προσθέτουν 13 πόντους έκαστος. Πολύ καλή παρουσία από τους Χάρις (12π.), Κακλαμανάκη (12π.) και Πέιν (12π.).

Από την άλλη πλευρά ο Ταϊρί Μπούκιν μέτρησε 18 πόντους, με τον Μπρόουινγκ να προσθέτει 11 πόντους.

Καταιγιστικό το Περιστέρι , εκτόξευσε την διαφορά στο +20 πριν το ημίχρονο

Mε τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να «τρέχει» 12-0 σερί στα πρώτα 3’ της αναμέτρησης, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της στην αναμέτρηση. Η Κουταϊσι προσπάθησε να κοντρολάρει τον ρυθμό, μειώνοντας αρχικά στο -10 (18-8 στο 5’), ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους, διατηρώντας την διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (+11, 27-16 στο 8΄). Ο Βαν Τούμπεργκεν κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό φτάνοντας τους 11π. (5/5δ. 6ρ.), με το Περιστέρι να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +11 (30-19), όντας καταιγιστικό στο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με τον Αμπερκρόμπι να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 36-21 στο 13’. O Nίκολς με τρίποντο έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20π. (+22, 47-25 στο 19’), με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πετάει «φωτιές» στην επίθεση για το +22 του ημιχρόνου (49-27).

Επίδειξη δύναμης για το Περιστέρι, που διέλυσε την Κουταϊσι

To Περιστέρι είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να κάνει το 2/2 στο FIBA Europe Cup, με το σκηνικό του παιχνιδιού να μην αλλάζει στο δεύτερο μέρος. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν καθολικά ανώτεροι από τους Γεωργιανούς, με την διαφορά να εκτοξεύεται στο +29 (61-32 στο 24’) . Οι γηπεδούχοι δεν άφηναν το πόδι από το γκάζι και λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου έστειλαν την διαφορά πάνω από τους 30π. +31. 75-44) σε μια επίδειξη δύναμης για το Περιστέρι.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς το Περιστέρι είχε «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη σχεδόν απο πρώτο ημίχρονο, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να κάνει διαχείρηση δυνάμεων. Ο Έλληνας τεχνικός χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, με την διαφορά να παραμένει στα επίπεδα των 30π. (+37, 100-63 στο 38'). Το τελικό 102-67 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης και την διαφορά των δυο ομάδων, με το Περιστέρι να κάνει το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης