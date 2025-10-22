«Έντονο ενδιαφέρον στην Euroleague για τον Ντίνγουιντι - Δεν ασχολείται η Εφές»

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι έχει... τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague, ωστόσο φαίνεται πως η Αναντολού Εφές δεν είναι μία από αυτές.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι παραμένει free agent και δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη και την Euroleague. Η Αναντολού Εφές συνδέθηκε με τον 32χρονο, αλλά φαίνεται πως οι Τούρκοι δεν εξετάζουν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων της Euroleague, αλλά η Εφές δεν είναι μία από τις ομάδες που ασχολείται με την περίπτωσή του.

Ο Αμερικανός έχει μία «πλούσια» καριέρα πίσω του, έχοντας αγωνιστεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς. Το καλοκαίρι φόρεσε τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς για δύο παιχνίδια στην pre-season και αποτέλεσε παρελθόν πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Σε 621 αγώνες στο «μαγικό κόσμο» μετράει κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, ενώ σουτάρει με 33,3% από το τρίποντο.