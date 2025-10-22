Επίσημα στην Ντουμπάι BC ο Μπούγκι Έλις

Παίκτης της Ντουμπάι BC είναι και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) ο Μπούγκι Έλις (2000, 1.88μ).

Ο Αμερικανός άσος την περασμένη σεζόν έπαιξε στην G-League, ενώ φέτος με την Άλμπα Βερολίνου στο ξεκίνημα της περιόδου μετράει 22 πόντους (με 45,5% στα τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο στο BCL και 13,3 πόντους και 3,3 ασίστ ανά αγώνα στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα στην G-League με τις θυγατρικές ομάδες των Κινγκς και των Πέισερς είχε 9,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague κόντρα στη Βιλερμπάν (23/10, 20:30) για την 6η αγωνιστική.