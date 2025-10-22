Τα δεδομένα για τον αντικαταστάτη του Κάραϊτσιτς στον πάγκο του Άρη Betsson

Στην αναζήτηση του προπονητή που θα αντικαταστήσει τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς βρίσκεται ο Άρης Betsson μετά το «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 42χρονος Σέρβος κόουτς δε δικαίωσε την επιλογή και τις προσδοκίες των ανθρώπων του Άρη Betsson, καθώς σε διάστημα ενός μηνός μέτρησε ρεκόρ 2-5 σε Ελλάδα και Ευρώπη και ταυτόχρονα τέσσερις διαδοχικές ήττες. Τα αρνητικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την παρατεταμένα αρνητική αγωνιστική εικόνα της ομάδας, την μη εκμετάλλευση των ποιοτικών χαρακτηριστικών παικτών, όπως ο Φορμπς και ο Ίνοκ, αλλά και την κακή διαχείριση της πίεσης έφεραν τον Κάραϊτσιτς εκτός Αλεξανδρείου.

Οι ιθύνοντες του αγωνιστικού τμήματος, προεξάρχοντος του τζένεραλ μάνατζερ Νίκου Ζήση, είχαν ξεκινήσει επαφές με ξένους προπονητές ήδη πριν από το παιχνίδι με το Μαρούσι και από το βράδυ της Τρίτης, μετά την ήττα με τη Μανρέσα, αυτές κορυφώθηκαν. Η κατεύθυνση των κιτρινόμαυρων βρίσκεται στην ξένη αγορά και σε προπονητή με εμπειρία, κάτι που έλειπε από τον αποχωρήσαντα Κάραϊτσιτς, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί και η (περιορισμένη) ελληνική αγορά.

Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να υπάρξει συμφωνία με τον νέο προπονητή, όμως στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Πανιώνιο στη Γλυφάδα (25/10, 18:15), θέση head coach θα πάρει εκτός απροόπτου ο Διονύσης Αγγέλου, μέλος του τεχνικού τιμ, ο οποίος έχει εμπειρία ως πρώτος προπονητής στον πάγκο του Ηρακλή τη σεζόν 2023-24 στην Α2.

Όσον αφορά το μεταγραφικό πλάνο και την ενίσχυση στους ψηλούς και στα γκαρντ, προσωρινά «παγώνει», έως ότου αναλάβει ο νέος προπονητής για να αξιολογήσει το ρόστερ και να «δει» από κοντά το υπάρχον έμψυχο δυναμικό.