Λέικερς: Το πρόβλημα με Έιτον, η απουσία του Λεμπρόν και ο... ύπνος στην τρίτη περίοδο

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έδειξαν πως έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν ακόμα ώστε να πετύχουν τον στόχο τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην πρεμιέρα της νέας σεζόν. Οι «Πολεμιστές» ήταν αυτοί που κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη τελικά, με τον πίνακα του σκορ να σταματάει στο 119-109.

Οι «Λιμνάνθρωποι» έδειξαν με το «καλημέρα» στη σεζόν πως ακόμα έχουν σημαντικό πρόβλημα στην τρίτη περίοδο. Οι «Πολεμιστές» στην επανάληψη κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ, πετυχαίνοντας 35 πόντους στο δωδεκάλεπτο, ενώ δέχθηκαν μόλις 25. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ στις δηλώσεις του αναγνώρισε αυτό το ζήτημα και ξεκαθάρισε πως πρέπει να διορθωθεί. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που... βασανίζει την ομάδα από πέρσι και πρέπει να βρει μία λύση σύντομα.

Ακόμη, έγινε ξεκάθαρο πως ακόμη δεν υπάρχει χημεία ανάμεσα στον ΝτεΆντρε Έιτον και τους γκαρντ των Λέικερς. Ο έμπειρος σέντερ δεν μπόρεσε να συνεργαστεί στο pick-n-roll με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, κάτι απόλυτα λογικό βέβαια. Ο Έιτον υπέγραψε το καλοκαίρι με την ομάδα και ο Σλοβένος αστέρας δε συμμετείχε σε ολόκληρη την προετοιμασία.

Το θετικό είναι πως ο Ντόντσιτς στις δηλώσεις του ανέφερε πως έφταιγε εκείνος και έπρεπε να δώσει περισσότερος κατοχές στον νέο συμπαίκτη του. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί και είναι σίγουρο πως οι δυο τους θα βρουν την κατάλληλη χημεία μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες.

Τέλος, πρέπει φυσικά να σχολιαστεί μία από τις κομβικότερες αιτίες αυτής της εμφάνισης: η απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς. Παρά το γεγονός πως είναι 40 χρονών, παραμένει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Η μη παρουσία του στο ματς με την ομάδα του Στιβ Κερ φάνηκε, αλλά είναι βέβαιο πως ο «Βασιλιάς» θα ανεβάσει αρκετά επίπεδα την ομάδα με την παρουσία του στο παρκέ (όπως κάνει τόσα χρόνια) τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Οι Λέικερς είχαν μερικά καλά διαστήματα (ειδικά όταν αγωνιζόταν ο Μάρκους Σμαρτ), αλλά έδειξαν πως έχουν ακόμα δουλειά να κάνουν. Ο Λεμπρόν απουσιάζει, ο Ντόντσιτς δεν συμμετείχε σε ολόκληρη την προετοιμασία, ενώ προέρχεται και από ένα απαιτητικό Eurobasket και οι νέες μεταγραφές δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην ομάδα. Ωστόσο, το ταλέντο υπάρχει, η γνώση από το σταφ υπάρχει και σε λίγους μήνες κάθε ματς των «Λιμνάνθρωπων» θα μπορεί να είναι... Showtime.

Υ.Γ. Οι Λέικερς πρέπει όντως να βελτιώσουν αρκετά πράγματα ακόμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την αρκετά κακή διαιτησία που είδαμε στον αγώνα. Τα περισσότερα φάουλ που χρεώθηκαν στον Σμαρτ ήταν τουλάχιστον γελοία (4 φάουλ από την δεύτερη περίοδο), το πέμπτο φάουλ του Ριβς ήταν... ανακάλυψη, ενώ ο Μπάτλερ ακόμα βαράει βολές.