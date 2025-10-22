GM Φενέρμπαχτσε για το NBA Europe: «Ψάχνουμε για το ιδανικό μονοπάτι»

Ο γενικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Ντέρια Γιανιέ, μίλησε για το ΝΒΑ Εurope και την είσοδο του στην Ευρώπη, ενώ μετέφερε και τις σκέψεις της τουρκικής ομάδας

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτό είναι ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη εδώ και αρκετό καιρό. Διανύουμε μια ασυνήθιστη περίοδο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι δυνατόν να πούμε κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό και, ειλικρινά, κανείς δεν ξέρει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συμμετέχουμε σε όλες τις συζητήσεις. Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τη σωστή φόρμουλα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, επειδή η διασφάλιση ότι το μέλλον του αθλήματος σε αυτήν την ήπειρο θα ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση είναι μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες μας. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε τόσο να βοηθήσουμε στην καθοδήγηση της διαδικασίας όσο και να βρούμε την ιδανική πορεία για τα συμφέροντα της Φενερμπαχτσέ. Φαίνεται ότι όλα θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα μαζί».