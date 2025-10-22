Μεσίνα ενόψει Βαλένθια: «Θα μας βοηθήσει η προσθήκη του Σεστίνα»

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τη Βαλένθια το βράδυ της Πέμπτης (23/10, 21:30) για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ετόρε Μεσίνα να ξεχωρίζει ποια θα είναι τα σημεία - κλειδιά της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε για το παιχνίδι ο κόουτς της ιταλικής ομάδας: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που της αρέσει να διατηρεί τον ρυθμό της όσο το δυνατόν πιο ψηλά, μια ομάδα που πάει σε υψηλό σκορ και με καλή επιθετική οργάνωση.

Μια ισορροπημένη επίθεση και μια άμυνα transition θα είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα χτίσουμε το παιχνίδι. Θα έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε έναν παίκτη επειδή ο Νέιτ Σέστινα θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι μπόρεσε να προπονηθεί με την ομάδα μόνο δύο φορές».