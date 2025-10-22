Ιτούδης: «Η Μονακό έχει φτιαχτεί για να κατακτάει πρωταθλήματα»

Ελληνική κόντρα στους πάγκους το βράδυ της Πέμπτης με το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Μονακό (23/10, 21:05).

Ο κόουτς της Χάποελ, Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του συγκεκριμένου παιχνιδιού και στην ποιότητα που διαθέτει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, χρησιμοποιώντας κολακευτικά σχόλια.

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει καθιερωθεί ως διεκδικήτρια της EuroLeague με την εμφάνισή της στο Final Four την περασμένη σεζόν. Είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, να κατακτάει πρωταθλήματα» ανέφερε ο προπονητής της Χάποελ και πρόσθεσε:

«Έχουν ένα εξαιρετικό ρόστερ με έμπειρους παίκτες και παίζουν μπάσκετ υψηλής ποιότητας. Το έργο μας θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε πρόθυμοι και έχουμε υψηλό κίνητρο να το αντιμετωπίσουμε».