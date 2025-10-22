Χωρίς Μπριθουέλα η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ζαλγκίρις

Με μια σημαντική απουσία στην περιφέρεια θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ζαλγκίρις για την 6η αγωνιστική της Euroleague. O Ισπανός γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό γλουτιαίο μυ και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την ομάδα του Κάουνας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 7 ημέρες, γεγονός που καθιστά αμφίβολη και την παρουσία του στον επόμενο αγώνα της εβδομάδας.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) October 22, 2025
El jugador Darío Brizuela és baixa per al partit d'aquest dijous davant Zalgiris Kaunas per unes molèsties al múscul gluti dret, produïdes durant el partit de la setmana passada a Dubai.
El temps aproximat de recuperació és de 7 dies. pic.twitter.com/PmnbBHEJy6