Χωρίς Μπριθουέλα η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ζαλγκίρις

Χωρίς τον Ντάριο Μπριθουέλα θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ζαλγκίρις, με τον Ισπανό γκαρντ να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό γλουτιαίο μυ.

Με μια σημαντική απουσία στην περιφέρεια θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ζαλγκίρις για την 6η αγωνιστική της Euroleague. O Ισπανός γκαρντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό γλουτιαίο μυ και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την ομάδα του Κάουνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 7 ημέρες, γεγονός που καθιστά αμφίβολη και την παρουσία του στον επόμενο αγώνα της εβδομάδας.