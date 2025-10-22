Επιβεβαίωση SDNA: Τέλος ο Κάραϊτσιτς από τον Άρη Betsson

Πιο γρήγορα από το αναμενόμενο αποφάσισαν οι άνθρωποι του Άρη να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Σέρβο κόουτς, με το SDNA να τονίζει από χθες τις προθέσεις εντός του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα από την Μανρέσα πρόσθεσε επιπλέον πίεση στους κιτρινόμαυρους, που αποφάσισαν τελικά να χωρίσουν άμεσα τους δρόμους τους με τον Κάραϊτσιτς μετά την 4η συνεχόμενη ήττα της ομάδας.

Πλέον, οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού και ο τζένεραλ μάνατζερ, Νίκος Ζήσης καλούνται να βρουν τον επόμενο προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο άμεσος συνεργάτης του Πάβλε Παντόβινατς, ενώ η ομάδα θα πορευτεί προσωρινά στον πάγκο με τον Διονύση Αγγέλου, ο οποίος έχει διατελέσει πρώτος προπονητής στο ανδρικό και το γυναικείο τμήμα του Ηρακλή.

Η ανακοίνωση του Άρη Betsson:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.

Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».