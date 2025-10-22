Ντεκ: «Η Μακάμπι έχει ανάγκη τη νίκη, καλό τεστ για εμάς»

Ο Γκάμπριελ Ντεκ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στη σημασία της νίκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως κάθε παιχνίδι εκτός έδρας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά εκτός έδρας για να παλέψουμε για τη νίκη. Η Μακάμπι έχει την ανάγκη να πάρει νίκες εντός έδρας και όλοι οι παίκτες της θα δώσουν το 100%, οπότε περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα καλά, να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και να προσπαθούμε να κερδίζουμε εκτός έδρας. Μια νίκη εναντίον της Μακάμπι θα μας έδινε μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον κόπο που έχουμε κάνει. Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στα πρότυπά μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά.

Έχουμε πολλά καλά πράγματα και έχουμε πολύ καλές στιγμές στα παιχνίδια μας, επιθετικά και αμυντικά, αλλά και σκαμπανεβάσματα που σίγουρα θα διορθώσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς περνούν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Έχουμε ένα καλό τεστ για να δούμε αν μπορούμε να τα πάμε καλά εκτός έδρας».