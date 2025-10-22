«Ίντερ και Μίλαν ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στο NBA Europe»!

Ίντερ και Μίλαν φαίνεται πως είναι διατεθειμένες να μπουν στο κόλπο του ΝΒΑ Europe!

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», το νέο πρότζεκτ του ΝΒΑ στην Ευρώπη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των δύο ιταλικών ομάδων, με τους ιθύνοντες της Λίγκας, που όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει το 2027, να επιθυμούν μία ομάδα από τη Ρώμη και μία από το Μιλάνο στη διοργάνωση.

Τόσο η Ίντερ, όσο και η Μίλαν φαίνεται πως βλέπουν ζεστά την κίνηση να δημιουργήσουν μπασκετική ομάδα και να λάβουν μέρος στο ΝΒΑ Europe, που όπως όλα δείχνουν θα είναι επίσης οι Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι και πιθανότατα οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Φυσικά το θέμα είναι πως έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η Αρμάνι, που είναι πιθανό να ενδιαφερθεί για να συμμετάσχει στο NBA Europe, με το θέμα που απασχολεί του ιθύνοντες της Λίγκας να είναι πως δεν έχει από πίσω της πυρήνα κόσμου.