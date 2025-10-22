Οι Chalkanor Suns θα αγωνιστούν στο T Center Arena του Παναθηναϊκού

Η ακαδημία μπάσκετ του Χαλκανόρα από την Κύπρο, οι Chalkanor Suns, θα έρθει στην Αθήνα για μια σειρά φιλικών, ενώ θα αγωνιστεί με την PAO BC Academy στο T Center Arena.

Αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η ομάδα U16 της Ακαδημίας Μπάσκετ Chalkanor Suns θα ταξιδέψει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή σειρά φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε τρεις ιστορικούς συλλόγους: Πανιώνιο, Ολυμπιακό και PAO BC Academy (Παναθηναϊκός).

Πρόκειται για το δεύτερο διεθνές ταξίδι της Ακαδημίας μας — η πρώτη μας εξόρμηση ήταν στη Θεσσαλονίκη — και αποτελεί επιβράβευση της καθημερινής προσπάθειας των παιδιών να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην προπόνηση και στους αγώνες. Με περηφάνια υπενθυμίζουμε ότι πέρσι η ομάδα μας κατέκτησε το πρωτάθλημα U14.

Φέτος, ως ιδιαίτερη ανταμοιβή, οι αθλητές μας θα έχουν τη μοναδική εμπειρία να αγωνιστούν στο T Center Arena του Παναθηναϊκού, στο glass floor, ενώ θα αντιμετωπίσουν μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος στην Αθήνα.

Είσοδος: Ελεύθερη για όλους τους αγώνες.