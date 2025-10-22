Βουλγαρόπουλος: «Στον Πρωτέα στοχεύουμε το Final Four, γιατί όχι και την άνοδο»

Ο Πρωτέας Βούλας νίκησε 80-67 τον Πανερυθραϊκό για την 3η Αγωνιστική της Elite League. Ο σέντερ των νικητών, Στράτος Βουλγαρόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το νικηφόρο ξεκίνημα του Πρωτέα στην Elite League: «Ο Πρωτέας μέχρι στιγμής δείχνει θετικές εικόνες στο παρκέ. Ξεκινάμε από τις προπονήσεις μας που είναι αρκετά σκληρές και επαγγελματικά. Εμείς θέλουμε να δίνουμε το 101% και να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το κάθε παιχνίδι, έχει γίνει απαιτητική η Elite League. Έχουμε θέσει υψηλούς στόχους και πρέπει να κρατάμε την ομάδα ζωντανή για να φτάσουμε εκεί. Στοχεύουμε το Final Four αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. Στόχος μας παραμένει και η άνοδος μετέπειτα εννοείται».

Για την απόφαση του να φορέσει τη φανέλα του Πρωτέα Βούλας: «Αρχικά με προσέγγισε το καλοκαίρι ο κόουτς Καλαμπάκος και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Προερχόμουν από μία δύσκολη σεζόν με τραυματισμούς. Ήξερα ότι ο Πρωτέας είναι ένα υγιές σωματείο που δίνει προσοχή στους αθλητές του. Έχουμε δυνατές ακαδημίες και οι προπονητές ασχολούνται καθημερινά. Γνωριζόμουν επίσης και με τον κόουτς από την προηγούμενη μας θητεία στη Λευκάδα. Η προσέγγιση του ήταν πολύ διαφωτιστική το καλοκαίρι και οι στόχοι που συζητήσαμε με έπεισαν να επιλέξω τον Πρωτέα».

Για το κίνητρο του να παίξει στην Elite League: «Το πρωτάθλημα που αγωνιζόμαστε έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικό και αρκετός κόσμος επιλέγει να το παρακολουθήσει. Υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια, προσφέρει θέαμα και αγωνία. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, δεν παίζει ρόλο η βαθμολογία τόσο. Πιστεύω ότι πλέον σε θεαματικότητα μπορούμε να φτάσουμε ομάδα επιπέδου GBL».

Για το ποιες ομάδες ξεχωρίζει προς το παρόν: «Η ΑΓΕΧ για παράδειγμα, είναι καλή ομάδα, παίξαμε φιλικό απέναντι τους. Είναι ακόμη αρχή όμως. Ο Βίκος έχει σχηματίσει μία πολύ καλή ομάδα. Το Λαύριο επίσης έχει καλό υλικό με τα νεαρά παιδιά να έχουν όρεξη. Όλες οι ομάδες είναι αξιότιμες, το θέμα είναι πως θα ανταποκριθούν παιχνίδι με παιχνίδι».