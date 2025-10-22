Ολοκληρώθηκε ο οικονομικός έλεγχος, προ των πυλών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Μυστακίδης

Ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και νομικός έλεγχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι έτοιμη να μπει σε νέα εποχή.

Έτοιμη να μπει σε μία νέα εποχή είναι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού ολοκληρώθηκε ο οικονομικός-νομικός έλεγχος και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται προ των πυλών από την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της.

Οι διαδικασίες έτρεξαν σε πολύ γοργούς ρυθμούς, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία του Θανάση Χατζόπουλου ο οποίος παρέδωσε στην πλευρά Μυστακίδη ότι του ζητήθηκε και το μόνο που μένει πλέον είναι η επιβεβαίωση από την πλευρά της ΕΕΑ.

Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, το «δύσκολο» και χρονοβόρο κομμάτι του deal αποτελεί παρελθόν, ενώ αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ για τις εξελίξεις.