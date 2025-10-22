Αλεξιά: «Ο κόουτς Κεραμιδάς βοήθησε πολύ στο να έρθω στον Πανσερραϊκό»

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 71-47 του Αμύντα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, και η Διαμάντω Αλεξιά, σέντερ των νικητών και μία από τις MVP Next Gen της αγωνιστικής, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το θετικό ξεκίνημα του Πανσερραϊκού στην Α1 Γυναικών: «Παρά την ήττα μας στη δεύτερη αγωνιστική παίξαμε καλά και ίσως δεν μας άξιζε. Στον τελευταίο αγώνα με τον Αμύντα παίξαμε πολύ καλά. Τρέξαμε πολύ, εκμεταλλευτήκαμε την υπεροχή μας στη ρακέτα και σουτάραμε αποτελεσματικά».

Για την επιλογή της να έρθει στον Πανσερραϊκό: «Μίλησα με τους ανθρώπους της ομάδας και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Ο κόουτς Κεραμιδάς βοήθησε πολύ στο να πάρω αυτήν την απόφαση και να πω το “ναι” στη νέα μου ομάδα».

Για τους προσωπικούς της στόχους: «Το μεγάλο μου όνειρο έχει επιτευχθεί, έχω αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα. Θα ήθελα να παίξω στο εξωτερικό και στην Ευρωλίγκα, είναι ιδιαίτερη πρόκληση για εμένα. Ο κόουτς μου δείχνει πολύ εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι εάν τον ακούσω θα γίνομαι καλύτερη και θα τα καταφέρω. Στοχεύω στην ενδυνάμωση μου ώστε να πετυχαίνω πιο αποτελεσματικά κάποιες κινήσεις στη ρακέτα».

Για το αν το βραβείο “MVP Next Gen” αποτελεί κίνητρο: «Το βραβείο αυτό σίγουρα κάνει καλό σε μία αθλήτρια, δεν πρέπει όμως να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα για τη συνέχεια. Είναι μία απλή επιβράβευση για μία καλή εμφάνιση».

Για το πώς βίωσε την προετοιμασία της Εθνικής το καλοκαίρι: «Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Συνυπήρχα ανάμεσα σε παίκτριες που έβλεπα ως μικρή και θαύμαζα. Η εμπειρία στο γήπεδο με τον κόσμο να φωνάζει θα μου μείνει για πάντα ”χαραγμένη” στο μυαλό μου».