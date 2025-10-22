Στο Paycom Center της Οκλαχόμα, οι Θάντερ επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς με 125-124 σε μια πρεμιέρα που είχε περίσσιο σασπένς.

Το NBA είναι και πάλι εδώ με το εναρκτήριο παιχνίδι μεταξύ Ρόκετς και Θάντερ να τα έχει όλα. Ένταση, ρυθμό, αγωνία και παράταση στην παράταση.

Η Οκλαχόμα δεν άφησε στιγμή τους Ρόκετς να ησυχάσουν, κυνήγησε μέχρι το τέλος και με το πείσμα του Σέι Γκλίτζιους - Αλεξάντερ πήρε αυτό που ήθελε έπειτα από δύο έξτρα πεντάλεπτα.

Οι Σέι Γκλίτζιους - Αλεξάντερ (35 πόντους , 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Χόλμγκρεν (28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ) ήταν καθοριστικοί για την ομάδα τους και βοήθησαν τα μέγιστα για να φτάσουν στη νίκη.

Από την άλλη ο Σενγκούν έκανε μια γεμάτη βραδιά αφού σημείωσε double - double με 39 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως είχε την ομάδα ροή του να φεύγει ηττημένη από την Οκλαχόμα.

Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισάξιες τον αγώνα, με την διαφορά να μένει συνεχώς πολύ κοντά και καμιά τους να μην μπορεί να ξεφύγει.

Στην δεύτερη περίοδο συνεχίστηκε το ίδιο μοτίβο σε άμυνα και επίθεση, αλλά οι Ρόκετς κατάφεραν προς το τέλος του ημιχρόνου να πάρουν μια διαφορά έξι πόντων.

Κάτι που ωστόσο έσβησε από νωρίς στην τρίτη περίοδο η ομάδα των Θάντερ και συνέχισε να κυνηγά στο σκορ σε απόσταση αναπνοής. Μάλιστα για πρώτη φορά στον αγώνα κατάφεραν να είναι εκείνοι οι νικητές της περιόδου με 24 πόντους έναντι 22.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο η «μάχη» συνεχίστηκε επί ίσοις όροις και το παιχνίδι είχε εξελιχθεί σε θρίλερ αφού οι Θάντερ είχαν απαντήσει σε κάθε καλάθι των Ρόκετς και ψαλίδιζαν συνεχώς την όποια διαφορά προσπαθούσαν να δημιουργήσουν.

1:32" πριν την λήξη η Οκλαχόμα πήρε την διαφορά ενός πόντου και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Σενγκούν ανέλαβε δράση, ποσταρε εξαιρετικά τον Καρούσο και έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Ρόκετς, ενώ αμέσως μετά ο Ντουράντ ευστόχησε στις μια από τις δύο βολές για το 102-104.

Εκεί βρέθηκε ο Σέι Γκλίτζιους - Αλεξάντερ που 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έβαλε το σουτ μέσης απόστασης και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Οκλαχόμα μπήκε καλύτερα, όμως οι προσπάθειες του σεληνιασμένου Σενγκούν πήγαν το παιχνίδι σε ακόμη μια παράταση.

Το θρίλερ συνεχίστηκε με τον «SGA» να σώζει τους Θάντερ κάθε φορά που ήταν στα όρια να χάσουν το παιχνίδι. Ο Σενγκούν 11" πριν το τέλος έδωσε προβάδισμα στους Ρόκετς για έναν πόντο, όμως ο Ντουράντ 2.3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη τα έκανε θάλασσα, έστειλε τον Γκλίτζιους - Αλεξάντερ στην γραμμή των βολών και οι Θάντερ πήραν το θρίλερ της πρεμιέρας με 125-124.

