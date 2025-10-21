Σε δύσκολη θέση ο Κάραϊτσιτς, στην αγορά για γκαρντ ο Άρης Betsson

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο προπονητής του Αρη Betsson κινδυνεύει με απόλυση λόγω του απογοητευτικού ξεκινήματος της ομάδας.

Στον Άρη Betsson γίνεται πράγματι μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το νέο διοικητικό καθεστώς έχει φέρει νέο αέρα στους «κιτρινόμαυρους» και ήδη μάλιστα έγινε το σημαντικότερο πράγμα, που είναι η -σχεδόν-εξάλειψη των χρεών.

Σε 2-3 μήνες δεν μπορούν να γίνουν όλα, αλήθεια, όμως, είναι ότι ο αγωνιστικό δεν συμβαδίζει καθόλου με το εξωαγωνιστικό. Υπό την έννοια ότι η ομάδα έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα με τη μία ήττα να διαδέχεται την άλλη.

Πριν από λίγο ο Αρης Betsson έχασε στο Αλεξάνδρειο και από τη Μανρέσα και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο άπειρος Σέρβος προπονητής το πλέον πιθανό είναι να αποτελέσει παρελθόν αν έρθει η ήττα και το Σάββατο στη Γλυφάδα με τον Πανιώνιο.

Σε άσχημη θέση είναι και ο Μπριν Φορμπς. Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ πήγε με σπουδαίο βιογραφικό στους Θεσσαλονικείς, αλλά οι εμφανίσεις του είναι κάτω του μετρίου. Στον Άρη Betsson δεν χάνουν χρόνο και έχουν βγει στην αγορά για να βρουν γκαρντ.