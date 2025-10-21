MENU
Ετοιμάζεται να μεγαλώσει τον θρύλο του: Οι μοναδικοί μέσοι όροι του Ντόντσιτς στο ΝΒΑ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στη φετινή σεζόν και ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει να συνεχίσει να «γράφει» τη δική του ιστορία.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ είναι προ των πυλών, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να κάνουν πρεμιέρα κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (22/10, 05:00).

Οι «Λιμνάνθρωποι» αυτό το καλοκαίρι βελτιώσαν σημαντικά το ρόστερ τους και κάλυψαν όλα τα κενά τους από την περσινή σεζόν. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ βρήκε στο πρόσωπο του ΝτεΆντρε Έιτον το «5» που έψαχνε, αντικατέστησε τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ με τον Τζέικ ΛαΡάβια και υπέγραψε τον Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος θα είναι ο ηγέτης της άμυνας όποτε θα βρίσκεται στο παρκέ.

Ακόμα, οι Λέικερς διατήρησαν τον Λεμπρόν Τζέιμς και ανανέωσαν, φυσικά, και το συμβόλαιο του Λούκα Ντόντσιτς. Μάλιστα, ο Σλοβένος superstar είναι έτοιμος για την πρώτη του ολόκληρη σεζόν με τα χρυσά και μωβ.

Ο 26χρονος αστέρας μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο έχοντας κατά μέσο όρο στην καριέρα του 28,6 πόντους, 8,6 ριμπάουντ και 8,2 ασίστ. Έτσι, είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του «μαγικού κόσμου» που έχει μ.ο. στην καριέρα του 28+ πόντους, 8+ ριμπάουντ και 8+ ασίστ.

Φυσικά, ο Ντόντσιτς θέλει να συνεχίσει έτσι και φέτος, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα νούμερά του και ιδανικά να πανηγυρίσει και τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

